In der Nacht auf Samstag gegen halb eins kam das Fahrzeug auf der B10 von Mühlacker in Richtung Illingen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto war laut Polizei Pforzheim mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der Aufprall war so schwer, dass das Fahrzeug Feuer fing und beide Menschen darin starben.

Unklar ist noch, wer die Verstorbenen sind. Bisher konnten sie nicht identifiziert werden. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zu dem Unfall auf Höhe der Abzweigung nach Mühlhausen eingeleitet. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde in der Nacht die B10 komplett gesperrt. Rund 20 Einsatzkräfte waren vor Ort.