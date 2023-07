Bei Pro Sieben dürfen Nerds wieder mit ihren weiblichen Schönheiten um einen Gewinn in Höhe von 50.000 Euro kämpfen. Mit dabei ist in dieser Staffel von „Beauty and the Nerd“ auch Marco aus Neuhausen, der – wie all die anderen Kollegen – zu Beginn der Sendung am Donnerstagabend erst einmal in eine passende Schublade gesteckt und als „Cosplay-Nerd“ vorgestellt wird. Als solcher darf er sich mit Teampartnerin Walentina erst einmal in einer Team-Challenge mit „Beauty-Ekel-Faktor 10“ beweisen: Unboxing nennt der Sender das, was ans RTL-Dschungelcamp erinnert, weil sie sich ihrem Ekel stellen sollen. Die beiden holen den dritten Platz unter sechs Pärchen und sind damit noch nicht sicher. Die nächste Runde muss also noch warten.

Gegenseitiges Einseifen als Challenge

Dafür soll Marco als Mediator ran. Es gibt nämlich Probleme bei der Morgentoilette. Obwohl er mit seiner Teampartnerin ein eigenes Bad hat, nutzt diese lieber die Dusche der anderen. Marco soll vermitteln. Aus solchen Problemchen werden Plots gestrickt. Schnell werden noch kleine Beleidigungen der Kandidaten gegen die anderen platziert, dann geht’s auch schon ans gegenseitige Einseifen. „Daily Soap“ heißt das dann bei Pro Sieben, „ein großer Spaß nicht nur für Duschfans“. Marco will dabei trotzdem „alles fürs Team“ geben, seine Mitspielerin eher nicht. Platz fünf ist die logische Konsequenz. 103 Gramm haben sie von den Seifen weggeschrubbt, fast 50 Gramm weniger als die Besten.

Mit seiner Beauty wirkt Marco nicht immer glücklich, etwa wenn sie sich für die Beste hält und auf ihn einredet: „Verstehst Du, was ich meine?“ Allerdings versprüht auch er laut Sprecher „fast schon Terminator-Vibes“, als er ankündigt: „Wir kommen wieder“, sollten sie in das Exit-Quiz gewählt werden. Das ist der Fall. Man könnte auf das Paar verzichten, sagt eine Kandidatin über das Team Marco/Walentina. Flugs fliegen erneut ein paar Beleidigungen hinterher. Von „dreckigen Menschen“ und „großer Fresse“ ist da die Rede. Bei den jungen Zuschauern scheint das gefragt: 12,7 Prozent Marktanteil holt Pro Sieben damit. Da dürfte sich der Sender freuen, dass die beiden das Quiz heil überstanden haben und auch nächstes Mal noch dabei sind.