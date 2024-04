Entscheidung am Sonntag?

Live-Ticker: Bürgermeisterwahl in Niefern-Öschelbronn

Wer wird in den kommenden Jahren das Rathaus in Niefern-Öschelbronn leiten? Fünf Kandidatinnen und Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl an. Die Entwicklungen des Wahlabends gibt es hier im Live-Ticker.