Remchingen hat wieder ein mobiles Kino. Das Team des Kommunalen Kinos Pforzheim (Koki) hat die Lücke gefüllt, die entstanden ist, nachdem der frühere Betreiber des Wanderkinos in den Ruhestand gegangen war. Einmal im Monat werden sie mit großer Leinwand und Projektor in der Kulturhalle zu Gast sein, jeweils mit drei Filmen für unterschiedliche Zielgruppen. Beim ersten Mal hat das am Dienstag bereits gut geklappt, sagt Theaterleiterin Sarah Kast, auch wenn sich zeige, dass sich manches erst noch einspielen und herumsprechen muss.

„Das riecht man ja schon von draußen“, beschreibt eine Besucherin das Gefühl, wenn beim Betreten der Kulturhalle plötzlich der Duft von Popcorn in der Luft liegt und alles für einen entspannten Kinobesuch wie gemacht ist. Es ist nur einer von vielen positiven Kommentaren gewesen, die das Team an diesem Premierentag von den Kinofans gehört hat. „Da war schon die Freude zu spüren, dass es jetzt wieder Kino in der Kulturhalle gibt“, zieht Kast eine erste Bilanz. „Das wird positiv aufgenommen“, müsse sich mit Blick auf die Besucherzahlen aber erst noch ein bisschen rumsprechen. Denn viele wissen noch gar nicht, dass es wieder Kino in der Kulturhalle gibt, obwohl viel Werbung im Vorfeld gemacht worden ist.

Das Team der Kulturhalle Remchingen helfe da sehr und sei auch sonst ein toller Kooperationspartner, der die Vision, das Kino zurück in die Kulturhalle zu holen, vielfältig unterstützt, sagt Kast, die auch von der Location selbst überzeugt ist. „Das ist so eine wundervolle Halle“, meint sie. Eine Halle wie geschaffen für ein kurzweiliges Kinoerlebnis.

Deshalb ist Kast auch davon überzeugt, dass der Neustart für die monatlich stattfindenden Kinotage schon bald in den Köpfen der Remchinger verankert und die Halle voll sein wird. „Das kriegen wir hin“, sagt Kast. Plätze stehen ausreichend zur Verfügung. Beim ersten Mal ist die Halle am Dienstag für 400 Besucher bestuhlt gewesen. Beim ersten Film „Elemental“ von Peter Sohn, der sich speziell ans junge Publikum richtete, kamen 51 Besucherinnen und Besucher, beim Blockbuster „Barbie“ waren es am späteren Nachmittag 67.

Vorverkauf ist eine Neuerung

Genauso wie das „Rehragout Rendezvous“ ist dieser Film ein Vertreter aus dem Bereich Mainstream-Kino, das in der Kulturhalle ausdrücklich gewollt ist. Diese Mischung kommt grundsätzlich an und soll fortgeführt werden, trotzdem gibt es auch für das Koki-Team noch die ein oder andere neue Erfahrung. Früher, beim Wanderkino, hat es beispielsweise keinen Vorverkauf gegeben. Karten waren nur an der Kinokasse erhältlich. Im neu eingeführten Vorverkauf für den ersten Kinotag unter neuer Leitung ging nun zwar noch wenig, an der Kinokasse dafür umso mehr.

Beide Bezahlmöglichkeiten wird es auch beim nächsten Mal wieder geben, wenn das Koki-Team am 21. November mit dem mobilen Kino wieder in der Kulturhalle zu Gast sein wird. Die Filme stehen bereits fest: um 15 Uhr wird der Kinderfilm „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ gezeigt, um 17.30 Uhr die Komödie „Wochenendrebellen“ und um 20 Uhr „Das Nonnenrennen“. Tickets für alle drei Filme sind bereits über die Webseite des Kommunalen Kinos Pforzheim erhältlich.