Corona-Krise

Pflicht zu Gruppen-Quarantäne gelockert: Schulen und Kitas im Enzkreis begrüßen Neuerung

Kommt es zu Corona-Ausbrüchen in Gruppen, müssen seit Kurzem nicht mehr komplette Schulklassen und Kitagruppen in Quarantäne geschickt werden. Das hat das Land vor wenigen Tagen in einer Aktualisierung des Handlungsleitfadens für Gesundheitsämter deutlich gemacht.