Spatenstich für Kinder- und Jugendcampus Remchingen gesetzt

Feierlich haben Bürgermeisterin Julia Wieland (parteilos), Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung und des Gemeinderats, Architekt Christian Gaus, Pfarrer Friedemann Zitt und die Leiterinnen der umliegenden Bildungseinrichtungen am Freitag den ersten Spatenstich für den Kinder- und Jugendcampus in Wilferdingen gesetzt.

„Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht. Der Campus schafft nicht nur dringend benötigte Betreuungsplätze für unsere Kinder, sondern ergänzt mit der Mensa und den neuen Kernzeiträumen auch das Angebot der beiden benachbarten Schulen“, begrüßte die Bürgermeisterin das Publikum.

„Während an der Straße Im Grund eine Kindertagesstätte mit 75 Plätzen gebaut wird, soll am Kutscherweg das Gebäude für eine Mensa und die außerschulische Betreuung entstehen“, so die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung.

Mensa kann 200 Personen versorgen

80 bis 100 Kernzeitkinder können dort betreut werden, während die Mensa im Zweischichtbetrieb bis zu 200 Personen versorgen kann. Auch die Verpflegung der anderen kommunalen Kitas und Schulen soll zukünftig aus der Mensaküche heraus gesichert werden.

Bürgermeisterin Julia Wieland ist sich sicher: „Das Projekt ist wichtig für die Gemeinde, die Remchinger Eltern und vor allem die Kinder und Jugendlichen, die in Zukunft auf dem Campus spielen, lernen und wachsen sollen. Heute feiern wir den Baustart des Projekts. Nun hoffe ich, dass die Arbeiten gut verlaufen und wir uns hier schon bald wiedersehen und gemeinsam die Eröffnung feiern.“

Architekt Christian Gaus von Gaus Architekten betonte in seiner Ansprache: „Unsere Architektur stellt den Menschen in den Mittelpunkt – in diesem Fall die Kinder. Beim Dachgarten der Kernzeit durften sie sogar selbst mitreden und ihre Wünsche einbringen.“

Die Gebäude seien unaufgeregt gestaltet und fügten sich gut in die Nachbarschaft ein, so die Gemeindemitteilung. Die übersichtlich angeordneten Räume seien flexibel nutzbar und sollen eine hohe Aufenthaltsqualität bieten, die sich in den geschützten Außenbereichen fortsetzt.

Fertigstellung im April 2025 anvisiert

In der Woche nach dem Spatenstich werden die Gründungsarbeiten für die Kita beginnen, im April folgen voraussichtlich die Arbeiten für das zweite Gebäude. Parallel dazu werden die nächsten Ausschreibungen veröffentlicht. Die Gesamtfertigstellung ist für April 2025 geplant.

Pfarrer Friedemann Zitt von der benachbarten evangelischen Kirchengemeinde sprach beim Spatenstich ein Gebet. Mit Liedern, Tanz und Trommelstücken haben der Evangelische Kindergarten Arche Kunterbunt, die Peter-Härtling-Schule und die Carl-Dittler-Realschule das Programm der Veranstaltung umrahmt.

Bürgermeisterin Wieland dankte den Beteiligten abschließend: „Es ist schön, wie viele Menschen zum Spatenstich gekommen sind. Dass sich so viele Einrichtungen am heutigen Programm beteiligt haben, zeigt Akzeptanz und Freude über das Projekt und lässt auf eine gute Nachbarschaft hoffen.“