Bei einem Unfall in Wiernsheim wurde eine Person verletzt. Die Ursache der Irrfahrt in einen Garten ist noch unklar.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Montagabend in Wiernsheim ereignet. Ein Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug um kurz nach 17 Uhr auf der Iptinger Straße am Ortsrand von der Fahrbahn ab. Er fuhr dann über einen Gehweg, durchbrach einen Zaun und kam im Garten eines Hauses zum Stehen.

Eine Person wurde verletzt

Laut Polizei wurde bei dem Unfall eine Person verletzt, sie musste vom Rettungsdienst betreut werden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.