Brand in Mehrfamilienhaus

Feuer in Pforzheim: Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand

Beim Brand einer Wohnung in der Pforzheimer Schlachthausstraße ist in der Nacht zum Samstag eine Seniorin ums Leben gekommen. Ein nach Eintreffen der Berufsfeuerwehr Pforzheim aus der Zweizimmerwohnung geborgener Mann musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.