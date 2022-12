Am ersten Weihnachtsfeiertag musste die Pforzheimer Feuerwehr einen Brand von mehreren Gartenhütten löschen und rettete dabei auch mehrere Hühner.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, gegen 22.15 Uhr, gab es im Bereich des Remiesweg/Trippelweg in Pforzheim an mehreren zusammengebauten Gartenhütten zu einem Brandausbruch.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Hütten den Brand total zerstört. In einer der Hütten waren auch eine unbekannte Anzahl von Hühnern untergebracht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte nicht nur das Überspringen der Flammen auf ein nahes Wohngebäude verhindert werden, sondern auch rund ein Dutzend der Tiere gerettet werden.

An den Hütten entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Pforzheim war mit 13 Fahrzeugen und 41 Feuerwehrkräften vor Ort. Der Brand war gegen 23.30 Uhr gelöscht.

Kriminaltechnik begeht am zweiten Weihnachtsfeiertag die Brandstätte

Die Ursache des Brandausbruches ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Kräfte des Polizeireviers Pforzheim-Nord werden am zweiten Weihnachtsfeiertag gemeinsam mit der Kriminaltechnik die Brandstätte begehen.