Anschlussstelle Pforzheim-Ost Richtung Karlsruhe ab Mittwoch wieder frei

Autofahrer können ab Mittwoch wieder die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Richtung Karlsruhe nutzen.

Die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Fahrtrichtung Karlsruhe ist ab diesem Mittwoch, 24. April, wieder möglich. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte, bleibt die Auf- und Abfahrt in Richtung Stuttgart baubedingt weiter gesperrt.

A8-Ausbau bei Pforzheim schreitet voran

Mit der Umlegung des Verkehrs in Fahrtrichtung Karlsruhe auf die neue Enzbrücke und B10-Behelfsbrücke noch vor dem Sommer setze die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest „den nächsten Meilenstein des Großprojekts zum sechsstreifigen Ausbau der A8“ um, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Als nächster Schritt im Zusammenhang mit dem Großprojekt werde die Umlegung des Verkehrs in Fahrtrichtung Stuttgart vorbereitet. Hierzu soll zunächst eine Überleitung zwischen Enz- und B10-Brücke baulich umgesetzt werden.