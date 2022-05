Ausgelassene Stimmung beim Kindertag im Enzauenpark in Pforzheim

Lange hat Pforzheims OB Peter Boch den Enzauenpark nicht mehr so voll gesehen, wie an diesem Sonntag. Das freute auch Veranstalter WSP und Medienpartner BNN.

Es sind Bilder, nach denen sich viele Pforzheimer seit zwei Jahren gesehnt haben, ganz besonders die Kinder: Tausende Menschen sind am Sonntag im Enzauenpark unterwegs gewesen, hatten Spaß mit ihren Familien, genossen die Sonne oder suchten Schutz im Schatten – unterm Zeltdach oder unter den Bäumen.

Die jüngsten Besucher probierten sich im Bogenschießen, kletterten einen Baum hoch oder ließen sich mit Eltern und Großeltern bewirten und es sich einfach gut gehen.

Kurzum: Der große Kindertag knüpfte am Sonntag nahtlos da an, wo er vor der Pandemie aufgehört hatte, und praktisch nichts schien mehr daran zu erinnern, dass man zuletzt überhaupt auf dieses Event verzichten musste.

Große Menschenmengen im Enzauenpark in Pforzheim

„Ich bin so froh, den Enzauenpark so voll zu sehen, wie ich ihn seit so einer langen Zeit nicht mehr gesehen habe. Also ich glaube, das tut uns doch allen gut, oder?“, rief Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) bei der offiziellen Begrüßung den vielen Besuchern, die sich rund um die Bühne versammelt hatten, entsprechend gut gelaunt zu. Dem widersprechen wollte keiner.

Im Gegenteil: Der zustimmende Applaus sprach für sich. „Wirklich klasse“, befand Boch bei diesem Anblick vieler nicht minder gut gelaunter Menschen aller Altersklassen. Ein Anblick, der viel von der Freude und den wunderschönen Erlebnissen erzählte, die Boch allen Besuchern für diesen Kindertag gewünscht hatte.

„Genießt es, nutzt das breite Angebot, nutzt das breite Spektrum, und habt viel Freude hier bei uns“, rief er den jüngeren und älteren Gästen zu. Mancher seiner Zuhörer hatte zu diesem Zeitpunkt von dem Angebot schon reichlich Gebrauch gemacht, denn der Kindertag selbst hatte bereits drei Stunden zuvor begonnen.

Viele nutzen den öffentlichen Personennahverkehr, um in den Enzauenpark zu gelangen. Entsprechend voll waren die Busse und entsprechend groß waren auch die Menschenmassen, die sich zwischen Vicenza-Platz und St. Maur-Halle verteilten.

Schlange stehen vor den Attraktionen gehörte an diesem Nachmittag eigentlich überall dazu, es lohnte sich allerdings auch – egal, ob die Kinder sich beim Schützenverein hinter der Halle unter fachkundiger Anleitung beim Bogenschießen versuchen durften, bei den Royal Ranger Pfadfindern auf einen Baum kletterten, Karussell fuhren oder sich beim Funjumper respektive in der Hüpfburg austobten.

Es war sieben Stunden lang einfach jede Menge geboten an diesem Sonntag: Maltische, Vorleseecke, Spiel- und Bastelaktionen, Spielstraße, Glücksrad und vieles andere mehr.

Wer deshalb zwischendurch mal eine Verschnaufpause brauchte: Vor der Bühne gab’s viel Platz zum Verweilen und Genießen eines bunten Programms, gestaltet unter anderem von der Tanzgruppe des TV Eutingen, Kindern des Horts der Schanzschule, dem Taekwondo-Verein Kwak oder den beiden Teilnehmern von The Voice Kids, Carla Ligotino und Helena Talmon.

Pforzheim will eine kinder- und familienfreundliche Stadt sein

„Ich freue mich über diese große Resonanz heute immens“, betonte deshalb auch Oliver Reitz, Direktor beim städtischen Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP), der den Kindertag veranstaltet hat. „Heute ist ein ganz besonderer Tag, ein Tag für die Kinder, und ich freue mich, dass wir heute für die Kinder in Pforzheim so viel zu bieten haben“, erklärte Reitz am Nachmittag.

Pforzheim sei eben eine kinder- wie auch familienfreundliche Stadt und zeige das an diesem Tag besonders. Heute komme alles zusammen, um gemeinsam zu spielen, zu tanzen und vieles auszuprobieren, was möglicherweise sogar Lust auf mehr machen kann und „was die Kinder dann später vielleicht auch dauerhaft betreiben können“.

Unterstützt wurde der WSP an diesem Tag vom Pforzheimer Kurier als Medienpartner. Auch BNN-Geschäftsstellenleiterin Ivonne Kuhnke zeigte sich glücklich über die großartige Resonanz an diesem Sonntag: „Wir freuen uns mit WSP, gemeinsam so viele Kinder zum Lachen zu bringen.“