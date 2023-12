Kollision auf der B10 in Pforzheim: Auto wird gegen Ampel geschleudert

Am Montagabend hat es in Pforzheim einen Unfall an einer Ampelkreuzung gegeben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und eine Ampelanlage stark beschädigt.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war ein Auto am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Eutinger Straße in Pforzheim stadteinwärts unterwegs. An einer Ampelkreuzung fuhr der Fahrer dieses Fahrzeugs wohl über die rote Ampel und kollidierte danach mit einem silbernen Auto, das von rechts auf die B10 abbiegen wollte. Dabei wurde dieses Auto gegen einen Ampelmast geschleudert.

Ein Verletzter und eine kaputte Ampel

Der Fahrer wurde dadurch leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Ampel, mit der das Auto kollidierte, ist aktuell nicht mehr funktionstüchtig. Durch umherfliegende Autoteile wurden außerdem drei weitere Autos beschädigt, die an der Ampel gewartet hatten.

Zur entstandenen Schadenshöhe kann die Polizei aktuell noch keine Auskunft geben. Auch der genaue Unfallhergang ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Straße war nach dem Unfall zeitweise gesperrt.