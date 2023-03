Lkw-Unfall auf der A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim sorgt für Stau am Mittwochabend

Weil die Fahrbahn nach einem Unfall gereinigt werden muss, ist die Autobahn 8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd am Mittwochabend auf zwei Fahrstreifen gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch unklar.

Wegen einem Unfall mit zwei LKW ist die Autobahn 8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd aktuell auf zwei Fahrstreifen gesperrt. Durch den Unfall staut sich der Verkehr auf mindestens sieben Kilometern Länge. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei ein LKW am Stauende einem weiteren LKW aufgefahren.

Einer der beiden Fahrer verletzte sich laut Polizeiangaben dabei leicht an der Hand. Da die Fahrbahn wegen ausgelaufenem Öl gereinigt werden muss, sind zwei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe aktuell gesperrt. Bis wann die Sperrung voraussichtlich andauert, konnte die Polizei am frühen Abend noch nicht sagen.