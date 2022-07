Mann aus Pforzheim fällt auf Telefonbetrüger rein

Betrügern ist es am Dienstag in Pforzheim gelungen, durch eine Masche an das Geld eines 62-jährigen Mannes zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich eine bislang unbekannte männliche Person als vermeintlicher Mitarbeiter des Federal Police Departments vor. Er gab an, die Kreditkarte des Angerufenen sei gehackt worden.

Die Kreditkarte sei bereits mit einem hohen Geldbetrag belastet worden. Um das Geld in Sicherheit zu bringen, wurde er von dem angeblichen Polizisten aufgefordert, seinen Anweisungen zu Folgen. Unter Androhung einer langjährigen Haftstrafe bei Nichtbefolgung installierte der Geschädigte mehrere Programme auf seinem Computer und Mobiltelefon.

Dadurch erhielt der Anrufer Fernzugriff auf verschiedene Programme, wodurch er über das Online-Banking-Verfahren Überweisungen vom Konto des Mannes in Höhe von mehreren Tausend Euro veranlasste. Das zuständige Kriminalkommissariat in Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen.

Tipps der Polizei

Die Polizei bittet um Beachtung dieser Tipps, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: