Pforzheim-Nord: Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Karlsruhe wird gesperrt

Für eine Nacht wird die Auffahrt zur A8 in Richtung Karlsruhe an der Anschlussstelle Pforzheim-Nord gesperrt. Für Autofahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

Arbeiten am Asphalt

Die Auffahrt zur Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe an der Anschlussstelle Pforzheim-Nord wird in der Nacht vom 21., ab 20 Uhr, auf den 22. Februar, bis circa 6 Uhr, gesperrt.

Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte, sind Asphaltarbeiten auf dem Beschleunigungsstreifen im Bereich der Anschlussstelle der Grund für die Sperrung.

Verkehr wird zur Anschlussstelle Pforzheim-West umgeleitet

Während dieser Zeit wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Pforzheim-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U28a zur Anschlussstelle Pforzheim-West geleitet.

Die Belastungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner sollen so gering wie möglich gehalten und unnötige Rückstaus auf „Schleichwegen“ verhindert werden, heißt es von der Autobahn GmbH. Daher appelliert sie, unbedingt der Umleitungsbeschilderung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten.

Der Artikel wurde aktualisiert. In einer vorhergehenden Version stand, dass die Asphaltarbeiten in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar stattfinden. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest korrigierte dieses Datum.