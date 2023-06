Der neue Newsletter liefert Insider-News aus der Design-Fakultät und ist vollgepackt mit schönen Dingen. Angelehnt an die Idee des Weekender-Taschenformats soll er eine kreative Inspiration fürs Wochenende liefern. Am vergangenen Freitag erschien die Ausgabe Nummer „01“.

Ein Newsletter, der per E-Mail verschickt wird – ist das nicht von gestern? „Nein“, sagt Birgit Meyer, Pressesprecherin der Fakultät für Gestaltung, „auf den Inhalt kommt es an“. Sie sieht den Newsletter als einen Service, der Informationen für an Design Interessierte liefert, ohne dass diejenigen alle drei, vier Wochen auf der Website nachschauen müssen, was es Neues gibt.

Design-Interessierte sollen keine Infos aus der Fakultät verpassen

Bei Informationen, die der Empfänger sich selbst zum Beispiel auf der Website oder auf Instagram abholen muss, sei die Fakultät für Gestaltung schon sehr aktiv. Bisher habe es an Push-Informationen gefehlt, solchen Informationen, die dem Empfänger automatisch zugestellt werden – wie im Newsletter. Über ihn stelle man nun sicher, dass Design-Interessierte keine Infos aus der Fakultät verpassen, erklärt Meyer.

Zwei Personen sind für die Redaktion zuständig: Birgit Meyer und Nina Westelmeyer, letztere für digitale Medien in der Pressestelle der Fakultät Gestaltung verantwortlich.

„Wir schreiben den Newsletter komplett selbst. Ohne KI“, beantwortet Meyer schmunzelnd die Nachfrage und ergänzt: „Wir sammeln Informationen. Die Stars sind die Studierenden.“ Wenngleich die Pforzheimer Hochschule eine der wenigen Design-Fakultäten ist, die in jedem Semester eine Werkschau machen, gebe es auch dazwischen ganz viel zu berichten. So ist der Anspruch an die Newsletter-Inhalte hoch. „Wir wollen nicht nur irgendwelche Vorträge annoncieren“, stellt Meyer klar und weist auf „Rubriken mit coolen Inspirationen“ hin.

Event-Tipps und Porträts von Pforzheimer Studierenden

Im „Weekender“ veröffentlichen sie Themen, die ihnen am Herzen liegen. Dinge, die man über den „Flurfunk“ mitbekommt. Oder „lustige und gute Sachen, die man sich auch in anderen Städten gern anschauen mag“, erklärt Meyer. In der aktuellen Ausgabe gibt es Neuigkeiten aus dem Semester, Arbeiten und Porträts von Studierenden, Tipps für gute Events in der Hochschule und anderswo sowie eine spezielle Event-Empfehlung, das „Fundstück“. In der Rubrik „Wall of Fame“ werden erfolgreiche Absolventen vorgestellt und was sie heute machen. Arbeiten von Studierenden sowie Skizzen und Illustrationen, die „zufällig entstanden“ sind dabei, ebenso die Rubrik „Fire me up!“, eine Playlist mit Tracks für Konzentration und innere Ruhe.

Die Erstausgabe hatte bereits eine mittlere vierstellige Empfängerzahl. Gleichwohl ist da noch Luft nach oben, hofft Meyer auf viele weitere Design-Interessierte, die den Newsletter über die Website der Fakultät abonnieren.