Bewährungsstrafe für Zwillinge

Prozess in Pforzheim: Brüder gestehen fingierte Autounfälle

Es krachte mehrmals an derselben Stelle, vor allem im Bereich der Auffahrt zur A8 bei Niefern. Zufall? Nein, das Brüderpaar ergaunerte sich so Geld von Versicherungen. Was sie zum Geständnis brachte.