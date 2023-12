In Pforzheim hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden Personen verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstag gegen 7 Uhr in Pforzheim Personen verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Pforzheim in einer ersten Meldung mit.

Fahrzeug prallt bei Unfall in Pforzheim gegen Steinmauer

Ein Fahrzeug prallte demnach gegen Steinmauer in der Welschenäckerstraße. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 7.47 Uhr]