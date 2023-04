Gesperrt werden musste die Bundesautobahn 8 am Montagnachmittag, nachdem es zwischen den Anschlussstellen Pforzheim und Heimsheim zu einem Unfall gekommen war.

Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr gegen 12.15 Uhr der 59-jährige Fahrer eines Sprinters die Bundesautobahn 8 auf der mittleren Fahrspur und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagen zu überholen.

Offenbar übersah der Sprinterfahrer beim Wechseln des Fahrstreifens eine sich bereits auf der linken Fahrspur befindliche Limousine. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, so die Polizei in einer Meldung.

Die Ladung des Sprinters, medizinische Fachgeräte im Wert von etwa 65.000 Euro, verteilte sich durch das Unfallgeschehen auf der gesamten Fahrbahn.

Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesautobahn in Fahrtrichtung Stuttgart für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 155.000 Euro.

Der Fahrer der Limousine wurde leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.