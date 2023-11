Am Wochenende sinken die Temperaturen. Vor allem im Schwarzwald wird es winterlich und glatt. Schneit es auch in Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden?

Mützen und Schals kommen in den nächsten Tagen wieder zum Einsatz. Ob in Bühl, Bruchsal oder Pforzheim: Es wird kälter in der Region. Und im Schwarzwald denken Betreiber schon darüber nach, die Skilifte zu öffnen. Der Winter steht vor der Tür.

Wo reichen Mütze und Schal aus und wo muss man sich aufs Schneeschippen einstellen? Was muss man beachten, um startklar für den Winter zu sein? Wir beantworten einige wichtige Fragen zum Winterstart.

Bis zu 30 Zentimeter Schnee sind denkbar

Wo schneit es voraussichtlich?

Am Wochenende schneit es im Nordschwarzwald ab einer Höhe von 600 Metern. „Es kommen ungefähr ein bis fünf Zentimeter runter, die erst einmal liegen bleiben“, sagt Meteorologe Kai-Uwe Nerding. Bis Dienstag geht er von bis zu 15 Zentimetern zusätzlich aus. „Das wäre für die Region ein erster Wintereinbruch.“ Da dort die Temperaturen in der kommenden Woche auch tagsüber im Minus lägen, bleibe der Schnee liegen. Bei der Menge sind sich die Meteorologen uneinig. Dominik Jung, Meteorologe bei Q.met, erwartet mehr Schnee: „Schon in der Nacht zu Samstag kommt da einiges runter.“ Bis Mittwoch würden etwa 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Wie sieht es unterhalb des Schwarzwalds aus?

Im Rheingraben schneit es vorerst nicht. „Dort ist nasskaltes Schmuddelwetter angesagt“, sagt Jung. Es wird zwar kalt, aber nicht kalt genug. An manchen Orten in der Region wird der Boden zumindest ab Montag aber weiß werden. Schon ab 300 bis 400 Metern Höhe ist Schnee denkbar. Somit könnte es rund um Pforzheim erneut schneien. Auch Schneeregen ist dort möglich.

Wie wird das Wetter am Wochenende allgemein?

Die Temperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Region nachts nur knapp über dem Gefrierpunkt – mit etwa einem Grad in Pforzheim und drei Grad in Karlsruhe. Regenschauer, Gewitter und Graupel kommen. Auch tagsüber wird es kälter: „Die Höchstwerte liegen um die fünf Grad“, sagt DWD-Meteorologe Kai-Uwe Nerding.

Wird es glatt auf den Straßen?

Teilweise. Wenn es regnet oder schneit und die Temperaturen etwa über Nacht unter null Grad liegen, besteht die Gefahr für Glatteis. Am Wochenende wird es dem DWD zufolge erst ab etwa 500 Metern glatt, im Laufe der kommenden Woche ab etwa 400 Metern. Aufpassen müssen Autofahrer also vor allem am Rand des Schwarzwalds und in den Bergen. Darunter ist das Risiko eher gering. „Dafür ist der Boden noch zu warm“, sagt Nerding. Die Bodentemperatur liege in den tieferen Lagen noch bei etwa fünf Grad. Dadurch gefriere Regen oder Matsch vorerst eher nicht.

Termine für Reifenwechsel sind knapp

Ab wann gilt Winterreifenpflicht?

Autofahrer müssen mit Winterreifen fahren, sobald winterliche Straßenverhältnisse herrschen. Im Klartext bedeutet das: bei Glätte, Schnee oder Schneematsch, informiert der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC). Werden sie mit Sommerreifen erwischt, droht ihnen ein Bußgeld von bis zu 80 Euro und ein Punkt. Als Faustregel gilt: Von Oktober bis Ostern sollten Autofahrer Winterreifen benutzen. Der Zeitrahmen ist aber nicht rechtlich bindend. Er soll nur die Zeit mit dem größten Risiko für Winterwetter abdecken.

Wechseln viele auf den letzten Drücker noch auf Winterreifen?

„Der Terminkalender ist voll“, sagt eine Fachberaterin von Auto-Teile-Unger (ATU) in Karlsruhe. Die Filiale merkt deutlich, dass die Wetterprognose tiefere Temperaturen und teils Schnee ankündigt. Auf einen Termin müsse man dort aktuell zwei bis drei Tagen warten. Ähnliche Beobachtungen macht man auch im Reifenhaus Ihle in Baden-Baden. „Jetzt wachen alle auf“, sagt eine Mitarbeiterin. Auf einen Termin wartet man etwa eine Woche. Andreas Seipl von Reifen Braun in Bruchsal sagt: „Bei uns ist gerade die Hölle los – wie jedes Jahr um diese Zeit.“ Der Betrieb vergibt keine Termine. Wer rechtzeitig kommt, bekommt die Reifen gewechselt.

Betreiber der Lifte bereiten sich auf Skisaison vor

Worauf muss man beim Kauf von Winterreifen achten?

Bis Oktober des kommenden Jahres sind Allwetterreifen mit dem Symbol „M+S“ (Matsch und Schnee) ausreichend. Ab dann müssen Reifen das Alpine-Symbol tragen, eine Schneeflocke in einem Berg. Die allermeisten Neureifen tragen das Symbol ATU zufolge bereits. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass Restposten verkauft würden, die nur die Kennzeichnung „M+S“ tragen.

Sind die Skilifte im Schwarzwald schon offen?