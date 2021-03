Michael Hofsäß gehört wie seine Genossin Annkathrin Wulff zur jungen Garde der Bewerber um einen Sitz im Landtag. Er will „etwas bewegen, mitsprechen, verändern“. Darum trat er vor neun Jahren in die SPD ein, weil die dem Grundsatz der Solidarität verpflichtet sei, wie Hofsäß sagt. „Die Stärkeren sollen die Schwächeren unterstützen“, so sein Credo – was letztlich einen starken Sozialstaat erfordere.

Die FDP wolle diesen immer mehr abbauen und die CDU sei ihm zu rückwärtsgewandt, erklärt der 24-Jährige. Zukunftsorientiertes Handeln sei eher seine Maxime. „Lust auf Zukunft machen“ lautet für Hofsäß deshalb die Hauptaufgabe der Politik, um Sorgen und Nöten der Bürger zu begegnen.

Deshalb steht auf seiner Agenda die Familien- und Bildungspolitik, die junge Menschen auf das Leben vorbereiten, ganz oben an. Alle Kinder fördern, dass heißt für Hofsäß mehr Gemeinschaftsschulen. „Nach vier Jahren Grundschule können die Fähigkeiten eines Menschen definitiv noch nicht eingeschätzt werden“, sagt er zum derzeitigen mehrstufigen Schulsystem, das keine chancengerechte Bildung ermögliche.