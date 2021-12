Keine neuen Coronafälle: Testreihe bei RB Leipzig negativ

RB Leipzig kann sein Spiel in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin wohl wie geplant austragen. Wie der Club mitteilte, waren alle am Dienstag durchgeführten PCR-Tests negativ.

Am Mittwochmittag werden zusätzlich noch einmal Schnelltests vorgenommen. „Sollten auch diese Tests negativ ausfallen, wird das Teamtraining wieder aufgenommen“, teilte der Club mit. Das in dieser Bundesliga-Saison auswärts noch sieglose Leipzig spielt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin.

Am Dienstag waren vier Schnelltests positiv ausgefallen. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt der Stadt Medienberichten zufolge angekündigt, die Mannschaft bei weiteren Corona-Fällen in eine fünftägige Quarantäne zu schicken. Seit Anfang vergangener Woche sind bei dem Bundesligisten, bei dem sämtliche Spieler, Trainer und Betreuer geimpft oder genesen sind, 13 Coronainfektionen bekannt geworden.

Vor dem Spiel beim FC Brügge in der Champions League waren Trainer Jesse Marsch, Kapitän Peter Gulacsi und ein Betreuer positiv getestet worden. Nach der Rückkehr aus Belgien traten sechs weitere positive Fälle auf, vier davon bei Spielern. Darunter befand sich Yussuf Poulsen, der verletzt zum Anfeuern mit nach Brügge gereist war und die Kabinenansprache vor dem Spiel gehalten hatte. Am Dienstag war das Training dann nach vier neuerlichen Fällen abgesagt worden.