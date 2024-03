Igor Matanovic wird den Karlsruher SC im Sommer definitiv verlassen. Der bis Saisonende an den Fußball-Zweitligisten ausgeliehene Stürmer hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2029 verlängert und soll ab kommender Runde fester Bestandteil des Eintracht-Kaders sein, wie der Bundesligist am Donnerstagabend bekannt gab.

Matanovic’ Kontrakt lief ursprünglich bis 2026. In der Zweiten Bundesliga kam der 1,94-Meter-Hüne bislang auf zehn Tore und drei Vorlagen in dieser Spielzeit.

Lob von Frankfurts Sportvorstand für den KSC-Leihspieler

„Igor hat einen großartigen Charakter. Er ist ehrgeizig und hat sich sehr gut weiterentwickelt. Wir sind glücklich darüber, dass er langfristig bei der Eintracht spielen wird“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche und ergänzte: „Wir haben ihm den Weg aufgezeigt, den wir gemeinsam mit ihm gehen möchten. Igor wird ab Sommer ein fester Bestandteil unserer Mannschaft sein.“

Zuletzt hatte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis beim KSC, betont, man werde alles unternehmen, um Matanovic irgendwie vielleicht noch ein weiteres Jahr im KSC-Trikot zu sehen. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen.

KSC-Leihspieler Matanovic will bis zum Schluss sein Bestes geben

„Ich durfte letzten Sommer in den Testspielen erleben, was es bedeutet, im Eintracht-Trikot zu spielen. Dieses Gefühl habe ich sehr genossen und ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen, das ich ab Sommer mit guten Leistungen zurückzahlen möchte“, wird Matanovic in der Eintracht-Mitteilung zitiert.

In dieser verspricht er auch: „Selbstverständlich werde ich bis dahin mein Bestes für meinen derzeitigen Club geben.“