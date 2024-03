Baris Atik und die Ballbesitz-Könige

Beim nächsten KSC-Gegner Magdeburg zieht ein Straßenkicker aus Frankenthal die Fäden

Auf den Bolzplätzen in Frankenthal lernte Baris Atik einst das Kicken. Auch heute noch hat der 29-Jährige gerne den Ball am Fuß. Davon darf sich am Sonntag der KSC überzeugen.