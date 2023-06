Mikkel Kaufmann hat nach seinem Abschied vom KSC einen neuen Verein gefunden. Der spielt nicht nur in der Bundesliga, sondern künftig sogar in der Königsklasse.

Dass Mikkel Kaufmann keine zweite Saison im KSC-Trikot auflaufen wird, war schon länger klar. Nun steht fest, dass der Däne künftig für einen Champions-League-Teilnehmer angreifen wird. Am Montag verkündete der 1. FC Union Berlin, dass er Kaufmann verpflichtet hat.

Bislang besaß der dänische Rekordmeister FC Kopenhagen die Transferrechte an Kaufmann, der in der vergangenen Runde auf Leihbasis für den Karlsruher SC gespielt hatte.

Wechsel zu Union Berlin ist „ein Riesenschritt“ in der Karriere von Mikkel Kaufmann

„Der Wechsel zu Union ist ein Riesenschritt in meiner Karriere und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn gehen kann“, wurde Kaufmann in der Mitteilung von Union zitiert.

„Mit Mikkel bekommen wir einen flexibel einsetzbaren Stürmer, der sowohl im Sturmzentrum als auch neben einer Keilspitze agieren kann. Seine Entwicklung in den letzten Monaten zeigt steil nach oben, seine Torgefährlichkeit wird er auch bei uns zeigen“, erklärte Union-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert.

Der Berliner hatten die abgelaufene Bundesliga-Saison auf Platz vier abgeschlossen und damit erstmals die Qualifikation für die Königsklasse geschafft.

Die im Leihvertrag dem KSC zugestandene Kaufoption war Ende Mai erloschen. Damit hatte sich die Chance des Zweitligisten, Kaufmann für die fixe Ablöse von einer Million Euro fest an sich zu binden, erledigt. Der 22-Jährige hatte sich mit den Karlsruhern nicht über die Modalitäten für einen Vertrag einigen können.

Der KSC sucht bereits nach Ersatz

Nach einer schwachen Hinrunde war Kaufmann beim KSC nach der Winterpause so richtig durchgestartet. Acht seiner zehn Saisontreffer erzielte er in der Rückrunde, in der ihm auch sechs seiner zehn Torvorlagen gelangen.

Vor seiner Zeit beim KSC hatte Kaufmann für den Hamburger SV, ebenfalls auf Leihbasis, gestürmt, war bei den Hanseaten aber nie in Fahrt gekommen.

Beim KSC ist man bereits auf der Suche nach einem Ersatz für den Dänen. Angesichts von sieben Angreifern im Kader liegt auf dieser Personalie allerdings kein großer Zeitdruck.