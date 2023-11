Die Hertha gegen den KSC. Zu diesem Duell kommt es am Samstagabend erstmals seit 2011. Die sportlichen Vorzeichen sind für die befreundeten Clubs brisant. Zum Live-Ticker.

Bleibt der KSC vor der Länderspielpause auf dem Relegationsplatz hängen – oder schafft es seine Mannschaft mit einem Punkte-Souvenir beim favorisierten Bundesliga-Absteiger Hertha BSC den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht abreißen zu lassen?

Diese Frage wird sich an diesem Samstagabend ab 20.30 Uhr im Olympiastadion beantworten, in dem Christian Eichner mit seinem Team die dritte Niederlage in Folge zu vermeiden hofft.

Live-Ticker zum Spiel von Hertha BSC gegen KSC im Berliner Olympiastadion

Über 60.000 Besucher, darunter weit über 4.000 Anhänger aus Karlsruhe, geben dem 25. Duell der befreundeten Vereine eine ganz besondere Kulisse. Ersetzen muss der KSC den verletzten Rechtsverteidiger Sebastian Jung.

Die BNN begleiten das Spiel ab 20 Uhr mit einem Live-Ticker.