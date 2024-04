Ersungur unterschreibt Profivertrag

Kobald nach schwierigen Monaten zurück in der KSC-Startelf: „Ich genieße jede Minute“

Für Christoph Kobald lief es in dieser Saison bislang nicht rund. Gegen Paderborn wird er mal wieder in der KSC-Startelf stehen – mit einem ungewohnten Partner an seiner Seite.