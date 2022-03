Jahn Regensburg am Sonntag zu Gast

KSC hakt bitteren Hamburg-Trip ab und nimmt „mit frischer Kraft“ die nächsten Punkte ins Visier

Am Dienstag schauten die KSC-Profis bei der Videoanalyse ein letztes Mal zurück nach Hamburg. Anschließend machte das Team einen Haken an den Hamburg-Trip. Für die nächste Aufgabe gegen Regensburg soll ein Blick in die Vergangenheit Mut machen.