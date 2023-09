Für Spielpraxis in der Regionalliga

Der 19-jährige Mittelstürmer, der die gesamte Vorbereitung beim Karlsruher SC absolvierte, wird diese neue Herausforderung in der Regionalliga-Südwest angehen, um den nächsten Entwicklungsschritt in seiner aussichtsreichen Karriere zu tätigen, heißt es in einer Presseinformation des Vereins.

Marino ist seit 2020

Stefano Marino ist seit 2020 Teil des Karlsruher SC und hat sich seitdem kontinuierlich in der Jugendabteilung des Vereins entwickelt. Die aktuelle Nominierung in die deutsche U20-Nationalmannschaft unterstreicht die Fortschritte des Offensivtalents.

Seine beeindruckenden Leistungen in der vergangenen Sommervorbereitung und sein Entwicklungspotenzial haben die Aufmerksamkeit des FC-Astoria Walldorf auf sich gezogen, der sich freut, ihn für die kommende Saison willkommen zu heißen.

Der Karlsruher SC wünscht Stefano Marino viel Erfolg bei seinem Jahr in Walldorf.