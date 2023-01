Testspiel und Hallenturnier

KSC fährt ohne Innenverteidiger-Trio nach Mannheim und mit gemischter Elf nach Gummersbach

Am Sonntag soll sich eine KSC-Elf in Gummersbach möglichst erneut zum Turniersieg zaubern. Am Tag davor geht es in einem weiteren Test gegen Waldhof Mannheim. Trainer Christian Eichner hat klare Vorstellungen davon, was er gegen den Drittligisten sehen will.