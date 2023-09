KSC und Necat Aygün beenden vorzeitig die Zusammenarbeit

Der Karlsruher SC und Necat Aygün gehen wie erwartet künftig getrennte Wege. Wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, haben sich der Club und Aygün im Zuge der Reorganisation des sportlichen Bereichs „einvernehmlich auf die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt“. Der Vertrag wäre ursprünglich noch bis Ende Januar 2024 gelaufen.

Der inzwischen 43 Jahre alte Aygün fungierte seit Februar 2020 bei den Badenern als Technischer Leiter Sport und gehörte zuletzt jener Taskforce Sport an, die in den vergangenen Monaten nach der Trennung von Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer die Transfers verantwortete.

Nach dem Kreuzer-Aus hatte sich der KSC im sportlichen Bereich neu aufgestellt und unter anderem Michael Bischof als Chef des Bereichs Scouting, Entwicklung und Analyse installiert. Seit vergangenen Freitag amtiert zudem Sebastian Freis als Bereichsleiter Profis. Darüber steht Michael Becker als alleiniger Geschäftsführer. Dessen Vater Edmund Becker ist nach wie vor Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ).

KSC bestätigt: Wallenwein wird neuer Chefscout

Der KSC bestätigte am Sonntag darüber hinaus, dass Matthias Wallenwein (39) wie berichtet künftig als Chefscout fungiert. Hinzu kommt als Teamleiter Scouting Profis der aus der Akademie stammende Sandro Sitter (28), das Scouting-Team des NLZ, angeführt von Thomas Konrad, sowie Daten- und Videoanalysten und nebenberufliche Scouts.

Das Zweitliga-Team des KSC ist nach der 1:3-Niederlage in Düsseldorf am Freitag erst wieder am 16. September gefordert. Dann kommt nach der Länderspielpause der 1. FC Kaiserslautern in den Wildpark.