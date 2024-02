Spiel am Samstag

KSC vor Braunschweig-Spiel: Eichner wünscht sich „mal ein dreckiges 1:0“

Christian Eichner hat die Gegentor-Flut satt. Gegen Braunschweig am Samstag wäre dem KSC-Trainer ein Zu-Null-Sieg am liebsten. In personeller Hinsicht konnte Eichner Positives verkünden.