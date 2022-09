Live-Ticker: Der KSC trifft im Wildpark auf den 1. FC Heidenheim

Der KSC hat am Samstag im Wildpark einige Meter zu machen: So viel unterwegs wie der Gegner aus Heidenheim ist kein anderer Zweitligist. Wer erläuft sich den Sieg? Die ganze Partie im Live-Ticker.

Die einschlägigen Statistiken hinsichtlich zurückgelegter Kilometer, Sprints und intensiver Läufe zeigen ein klares Bild: Der 1. FC Heidenheim hat schon jetzt die Konkurrenz abgehängt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt ist in der Beziehung seit Jahren das Maß der Dinge. Am vergangenen Samstag beim Heimsieg gegen Düsseldorf (2:1) spulten Kapitän Patrick Mainka und Co mehr als 123 Kilometer ab, bislang der Top-Wert in dieser Saison.

Beim KSC stellt man sich dementsprechend beim Heimspielen gegen die laufstarken Gegner auf eine schweißtreibende Angelegenheit ein.

Der KSC-Cheftrainer folgerte daher bereits am Donnerstag bei der Pressekonferenz: „Wir müssen nicht nur einen kleinen Fußzeh reinheben in ihre Welt, sondern einen richtigen Kopfsprung setzen, um in diesen Bereich abzutauchen, in dem Heidenheim einfach federführend ist in dieser Liga.“

Reicht das zum Sieg? Die ganze Partie gibt es hier im Live-Ticker zum Mitlesen.