Der KSC gegen die Hertha. Was die Ränge angeht, ein Treffen in alter Freundschaft. Das Hinspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga endete 2:2. Darin hatte der Berliner Junge Leon Jensen kurz vor Schluss noch den Ausgleich für die Karlsruher erzielt.

Im Rückspiel an diesem Sonntag nun – Anstoß im ausverkauften Wildparkstadion ist um 13.30 Uhr – geht es für die Tabellennachbarn um die Plätze hinter den Top-Vier, die bis zum Saisonfinale am 17. Mai den Aufstieg und die Relegationsteilnahme unter sich ausmachen dürften.

KSC möchte starke Heimbilanz ausbauen

Die Mannschaft des KSC nimmt sich als drittbeste Rückrundenmannschaft für das Duell mit den Berlinern vor, ihre starke Heimbilanz auszubauen. 29 Punkte blieben aus den 15 Saisonpartien in der neuen Arena hängen.