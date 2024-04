Schlechte Nachrichten für den Karlsruher SC zu Wochenbeginn: Linksverteidiger David Herold wird dem Fußball-Zweitligisten aller Voraussicht nach in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wie am Montag bekannt wurde, hat sich der 21-Jährige am Wochenende im Spiel beim SC Paderborn (1:1) eine Bandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird nach Vereinsangaben mehrere Wochen ausfallen.

Trainer Christian Eichner rechnet nicht mehr, dass Herold bis zum Saisonfinale am 19. Mai in Elversberg noch einmal auflaufen wird. Der Leihspieler des FC Bayern München zog sich die Verletzung am Samstag bereits nach 20 Minuten in einem Zweikampf mit dem Paderborner Koen Kostons zu, als er zu Boden fallend mit dem rechten Unterschenkel wegknickte.

KSC plant eigentlich, Herold fest zu verpflichten

Für Herold kam anschließend Daniel Brosinski ins Spiel. Am Tag danach hatte Eichner noch die Hoffnung geäußert, Herold könne mit einem blauen Auge davongekommen sein. Schließlich war er nach Spielende selbstständig durch die Katakomben und über den Platz gelaufen.

Sportchef Sebastian Freis hatte zuletzt die Absicht geäußert, bei Herold die mit dem FC Bayern vereinbarte Kaufoption zu ziehen. Dafür müsste der Zweitligist nach Informationen unserer Redaktion definitiv 750.000 Euro aufbringen und außerdem Folgekosten von 250.000 Euro einkalkulieren (nach 20 Einsätzen). Das Leihgeschäft mit den Bayern endet am 30. Juni.