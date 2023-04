Rückkehr perfekt: Lars Stindl wechselt im Sommer von Gladbach zum KSC

Nun ist es amtlich: Lars Stindl wird in der kommenden Saison für den KSC auflaufen. Für den 34-Jährigen schließt sich damit ein Kreis.

Die Rückkehr von Lars Stindl zum Karlsruher SC ist perfekt. Wie der badische Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, wird der 34-Jährige künftig wieder für seinen Jugendverein auflaufen.

Der Mittelfeldspieler, der zuletzt acht Jahre für Borussia Mönchengladbach und davor fünf Jahre für Hannover 96 spielte, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Ich freue mich sehr, mit meiner Familie zurück in die Heimat zu kommen und nach meiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach nochmals für den KSC zu spielen, der Club, bei dem alles begonnen hat“, wird der elfmalige Nationalspieler Stindl in der KSC-Mitteilung zitiert. Stindl wird bekanntlich mit seiner Familie in seiner Heimat Waghäusel-Kirrlach ein Haus beziehen.

„Wir bedanken uns bei Lars ganz besonders für das finanzielle Entgegenkommen. Ohne dieses wäre eine Verpflichtung im Rahmen unserer geplanten Kaderstruktur nicht möglich gewesen. Mit seiner Person gewinnen wir einen außergewöhnlichen Spieler sowie eine weitere große Identifikationsfigur“, erklärte KSC-Geschäftsführer Michael Becker.

Stindl spielte einst noch mit Eichner zusammen

Stindl wechselte kurz nach der Jahrtausendwende von seinem Heimatverein TSV Wiesental zum KSC, bei dem er mehrere Jugendteam durchlief und schließlich den Sprung zu den Profis schaffte.

Mit seinem künftigen Trainer Eichner spielte er damals noch zusammen.

2010 zog es ihn dann nach Hannover und 2015 weiter nach Mönchengladbach, wo er zuletzt Kapitän war. Vor gut zwei Wochen hatte Stindl seinen Abschied von der Borussia angekündigt.