In knapp zweieinhalb Monaten möchte Stephan Ambrosius bei der Fußball-WM für Ghana spielen. Sein Debüt für die Nationalmannschaft von Ghana steht jetzt bevor.

Stephan Ambrosius vom Karlsruher SC und Ransford Königsdörffer vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV stehen vor ihrem Debüt für die Nationalmannschaft von Ghana. Die beiden Profis wurden für die Freundschaftsspiele des WM-Teilnehmers gegen Brasilien (23. September) und Nicaragua (27. September) nominiert.

Im Aufgebot des gebürtigen Hamburgers Otto Addo, der die Mannschaft interimsweise bis zur Endrunde in Katar betreut, steht auch der Freiburger Daniel-Kofi Kyereh. Königsdörffer und Ambrosius waren bislang in den Nachwuchsmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aktiv.

Ambrosius erklärt das im BNN-Interview damit, dass als U-Spieler Ghana mit zu vielen Komplikationen verbunden gewesen wäre. Damals wollte er in Deutschland bleiben. Seither hätten sich aber Dinge verändert. „Ich bin älter und für neue Wege offener geworden. So habe ich gemeinsam mit meinem Vater entschieden, dass wir den Schritt machen“, so Ambrosius.

KSC-Spieler Stephan Ambrosius will Otto Addo von sich überzeugen

Ambrosius hat vor der Nominierung mit unserem Redaktionsmitglied René Dankert über seinen ersten Einsatz für das Nationalteam Ghana gesprochen: „Vorausgesetzt die Leistung stimmt, kann ich es kaum erwarten, da aufzulaufen. Das einzige, was ich beeinflussen kann, ist Gas zu geben und den Trainer Otto Addo von mir zu überzeugen.“

Ob er den Trainer Otto Addo überzeugen kann, wird sich nach den Spielen zeigen.

mit Material vom SID