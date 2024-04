Liverpools Klopp sauer: Zweitligist hätte nicht so gespielt

Jürgen Klopp hat die Spieler des FC Liverpool nach dem 0:2 beim FC Everton und dem herben Rückschlag im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft deutlich kritisiert.

„Wir müssen in den Spiegel schauen und sehr kritisch mit uns sein. Unser Gegenpressing war furchtbar“, sagte der am Saisonende scheidende Trainer im englischen Fernsehen und meinte unter Bezug auf den Namen der zweiten englischen Liga: „Ich glaube, ein Championship-Team hätte nicht so gespielt wie wir.“

Im Goodison Park trafen Jarrad Branthwaite (27.) und Dominic Calvert-Lewin (58.) für den Gastgeber. In der Premier League liegt Liverpool weiter drei Punkte hinter dem FC Arsenal auf Rang zwei. Der Spitzenreiter hatte am Dienstag im Derby gegen den FC Chelsea klar mit 5:0 (1:0) gewonnen und den Vorsprung auf die Rivalen Liverpool und Manchester City auf drei beziehungsweise vier Punkte ausgebaut. Meister City hat zwei Spiele weniger absolviert und spielt am Donnerstag bei Brighton & Hove Albion.

„Wir waren heute nicht gut genug. Wir haben Everton das Spiel gegeben, das sie wollten“, sagte Klopp. Auf die Frage, ob er noch glaube, im Meisterrennen dabei zu sein, antwortete er: „Das ist mir heute egal. Darum geht es nicht. Wir müssen besser spielen.“