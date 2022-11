Start in den Weltcup-Winter

Baiersbronner Faißt und Würth kämpfen gegen Olympia-Aus der Nordischen Kombination

Große Olympia-Momente könnten den Kombinierern nach 2026 verwehrt bleiben. Das IOC hat die Sportart angezählt. Und so kämpfen Faißt, Svenja Würth und Co in diesem Winter nicht nur für ihre eigenen Ziele.