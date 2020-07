Dominik Schneider Autor

Dominik Schneider hat die BNN-DNA von der Wiege an im Blut. Ende der 1980er Jahre lernte er mit seiner Oma am Küchentisch mit Hilfe der BNN das Lesen. Seit 2008 war Schneider dann endlich für die Badischen Neuesten Nachrichten als Freier Mitarbeiter für die Redaktionen des Acher- und Bühler Boten tätig. Dort befasste er sich mit allen relevanten Themen des Lokaljournalismus – von A wie Abwasserzweckverband bis Z wie Zuchtverein für Kleintiere. Zum Redakteur ließ sich Schneider dann ab 2016 bei den Badischen Neuesten Nachrichten ausbilden. Fortan war der Journalist in allen relevanten Ressorts und Lokalredaktionen unterwegs. Ab 2020 verstärkt der stolze Vater von Zwillingen nun die BNN-Lokalredaktion in Rastatt. Schneider interessiert sich für Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft sowie Mobilität. Aufgewachsen ist Schneider in Achern, besuchte die Heimschule Lender und studierte in Freiburg Neuere und Neueste Geschichte, Philosophie und Germanistik auf Magister. In seiner Freizeit fährt Schneider gerne Rennrad und erkundet dabei die Höhen des Schwarzwaldes.