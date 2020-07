Frank Löhnig Autor

Seit mehr als 30 Jahren ist Frank Löhnig Redakteur bei den Badischen Neuesten Nachrichten – ganz im Süden des Verbreitungsgebiets, in einer prosperierenden Region mit ihren ganz eigenen Herausforderungen, Eigenheiten und Chancen. Genannt sei nur die Nähe zur französischen Grenze, die die Lebensart hier in der Ortenau bestimmt. Aufgewachsen in Oberfranken und der Ortenau begann er seine berufliche Laufbahn bei der Mittelbadischen Presse und dem Schwarzwälder Bote, bevor er zu den Badischen Neuesten Nachrichten wechselte. In drei Jahrzehnten hat er den Wandel im Journalismus miterlebt und mitgemacht, angefangen mit den ersten Schritten bei der Digitalisierung der Zeitungsproduktion in den 90er Jahren bis hin zur digitalen Revolution in der gesamten Medienlandschaft nach der Jahrtausendwende. Klar ist: Der verantwortungsbewusste Journalismus ist in diesen unruhigen Zeiten wichtiger denn je.