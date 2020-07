Marcel Winter Autor

Als Kind des Kraichgaus lernte Marcel Winter die Bolzplätze und Sporthallen der Region von klein auf kennen. Nach seinem Studium in Düsseldorf und Speyer kehrte er in seine geliebte badische Heimat zurück. Theoretisch sieht er sich in seinen Lieblingssportarten Fußball und Tischtennis in der Champions League, praktisch reicht es leider nur für die Kreisklasse. Das schmälert aber keineswegs seinen Ehrgeiz, die schönen Randgeschichten rund um die schönste Nebensache der Welt zu erforschen. Dafür ist er ist viel lieber auf Ascheplätzen und in den Umkleidekabinen der Amateure als auf VIP-Tribünen unterwegs.