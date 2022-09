Sportliches Großereignis im September

So bereitet sich Bruchsal auf die deutschen Meisterschaften der Mehrkämpfer vor

Bruchsal macht seinem Namen als Sportstadt wieder alle Ehre. Zum vierten Mal werden am 17. und 18. September die deutschen Meisterschaften der Mehrkämpfer in der Barockstadt ausgetragen. Was ist an dem Wochenende geboten?