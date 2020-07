René Dankert Autor

Musik, Literatur und Sport sind die Vorlieben von René Dankert.. Nach abgeschlossenem Magisterstudium in Literatur- und Sportwissenschaften in Karlsruhe und dem Redaktionsvolontariat bei den BNN ließ der Mannheimer das Pendel in die sportliche Richtung ausschlagen. Nach 1998 zunächst als Jung-Redakteur, nach der Jahrtausendwende als stellvertretender Leiter von DER SONNTAG. Seit 2006 leitet der KSC-Kenner das Sportressort der Badischen Neuesten Nachrichten.Die regionale Sportlandschaft begleitet Dankert seit 1993 journalistisch. Dabei interessiert ihn stets der Mensch hinter dem Athleten - wie all das, was hinter den Fassaden zur Wahrheit des „Höher, Schneller, Weiter“ gehört.