Erster Neuzugang steht fest: KSC verstärkt sich mit Noah Rupp

Jetzt ist es raus: Der KSC bedient sich im Talentschuppen des FC Luzern. Mit dem Gang in die deutsche Zweite Liga wagt Noah Rupp einen großen Schritt.

Der erste Neuzugang Noah Rupp bringt vom FC Luzern genau das in den Wildpark mit, was die Führung des KSC zu Kriterien für seine Transferpolitik der kommenden Jahre erklärte: Jung ist er mit seinen 20 Jahren, fußballerisch noch entwicklungsfähig und für den deutschen Zweitligisten offenbar auch wirtschaftlich risikolos.

Wie schnell er in der Zweiten Liga Fuß fassen kann, muss sich erst zeigen. „Wir haben Noah über einen sehr langen Zeitraum beobachtet. Noah ist ein technisch guter und spielstarker Mittelfeldspieler, der sowohl defensiv als auch offensiv variabel eingesetzt werden kann. Aufgrund seines Alters und seiner Fähigkeiten sehen wir in ihm enormes Entwicklungspotential“, wird Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis, in einer Mitteilung des KSC zitiert. Rupp werde die benötigte Eingewöhnungszeit bekommen.

„Ich bin sehr froh, hier in Karlsruhe den Weg mit anderen jungen Spielern gehen zu dürfen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen ist mir schnell klar geworden, dass ich ein Teil der blau-weißen Familie sein möchte“, sagte Rupp demnach. Er freue sich auf das großartige Stadion.

Zwei Einwechslungen für Noah Rupp in der Super League

Rupps sportliche Heimat war bislang vorwiegend die Promotion League, die dritthöchste Spielklasse in der Schweiz. In der Super League kam er bei Luzerns Trainer Mario Frick auch schon zu zwei Einwechslungen.

Die Luzerner sind hinsichtlich der Einsätze von U21-Spielern in der Super League führend. So kam es, dass vereinzelte Medien kürzlich zwei ganz andere Namen aus dessen Nachwuchs als designierte KSC-Zugänge handelten.

Doch schon da glühten die heißen Drähte zu Rupp.

Nur Ausbildungsentschädigung wird fällig

Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers in Luzern läuft zum Saisonende aus. So hat der KSC auch keine Ablöse zu zahlen. Da der aus Zug stammende Rupp seit seiner Jugend beim FZL fußballerisch ausgebildet wurde, dürfte mit der Vertragsunterschrift in Karlsruhe auch eine Ausbildungsentschädigung fällig geworden sein.

Zu den Modalitäten und zur Laufzeit des Vertrags des ehemaligen Schweizer Junioren-Nationalspielers machte der KSC keine Angaben.

Da der Zweitligist die Entwicklung junger Spieler mit Blick auf deren möglichen Weitertransfer stärker in den Blick nehmen möchte, dürfte die Vereinbarung auf mehrere Jahre angelegt sein.

Rupp bringt ein interessantes Positionsprofil mit. So ist er der Zentrale sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar. Der 1,84 Meter groß ist in erster Linie aber ein Spieler, der Torgefahr entwickeln kann.

Erster Fang von Sebastian Freis für den KSC

Der Neuzugang aus der Schweiz ist der erste externe Transfer von Freis. Der „Bereichsleiter Profis“ beim KSC wird in den kommenden Wochen auf dem Transfermarkt noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Neben den Routiniers Jérôme Gondorf, Lars Stindl, Daniel Brosinski, Philip Heise und Marco Thiede, die ihre Karrieren beenden beziehungsweise sich neue Vereine suchen müssen, werden die nur ausgeliehenen Leistungsträger Igor Matanovic (Eintracht Frankfurt) und Paul Nebel (FSV Mainz 05) zu ihren Clubs zurückgehen.

Noch keine Einigung mit Sebastian Jung

In der Warteschleife ist beim KSC die geplante Festverpflichtung des aktuell verletzten Linksverteidigers David Herold von Bayern München sowie der bislang noch ohne Einigung gebliebene Versuch einer Verlängerung mit Rechtsverteidiger Sebastian Jung.

Zuletzt hatte Freis mit Ali-Eren Ersungur einen Profivertrag geschlossen und mit Dzenis Burnic den Vertrag um mindestens ein weiteres Jahr verlängert.