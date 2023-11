Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums von 15 Minuten am 24. November 2023 möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.

Pro Teilnehmer bzw. Teilnehmerin nimmt nur eine übermittelte Anmeldung an der Verlosung teil. Die Anmeldung mit verschiedenen E-Mailadressen und Wegwerf-E-Mail-Adressen ist untersagt.

Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeitende der BNN sowie ihre Familienmitglieder.

Nach Ablauf der Teilnahmefrist wird der Gewinner bzw. die Gewinnerin per Zufallsprinzip ausgewählt und benachrichtigt.

⁠Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen über 18. Der Gewinn ist nicht übertragbar. ⁠

⁠

⁠⁠Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu WhatsApp und wird in keiner Weise von WhatsApp gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.