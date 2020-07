20 Ticket-Sets für "Das Fest" 2019 zu gewinnen

Es sind nur noch wenige Tage bis zum "Fest" mit "Gentleman", Max Giesinger und "Fettes Brot". Die Tickets sind an den offiziellen Vorverkaufsstellen längst ausverkauft. Für insgesamt 20 Glückspilze gibt es nun doch noch die Chance, Karten für das Großereignis in Karlsruhe zu ergattern.

Es sind nur noch wenige Tage bis zum "Fest" . Dann werden Musik-Größen wie "Fettes Brot", "Gentleman" oder "Max Giesinger" den "Mount Klotz" in Karlsruhe wieder einmal zum Beben bringen. Die heiß begehrten Tickets für "Das Fest" sind an den offiziellen Vorverkaufsstellen längst ausverkauft. Für insgesamt 20 Glückspilze gibt es nun allerdings doch noch die Chance, Karten für das Großereignis in Karlsruhe zu ergattern.

Am letzten Wochenende vor den baden-württembergischen Sommerferien kommen seit 1985 jedes Jahr bis zu 250.000 Besucher in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage zusammen, um "Das Fest" zu feiern. Auch 2019 ist es vom 19. bis 21. Juli wieder soweit.

Wer noch mit dabei sein will, bislang aber keine Tickets ergattern konnte, hat nun noch einmal eine Chance: Die Sparkasse Karlsruhe hat den BNN 20 "Fest"-Sets mit Tickets für alle drei "Fest"-Tage zur Verfügung gestellt, die unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels verlost werden.

So sah "Das Fest" 2018 aus:

So können Sie gewinnen:

Mitmachen kann jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht hat.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss lediglich das Kontaktformular korrekt ausgefüllt werden.

Das Gewinnspiel endet am Sonntag, 7. Juli, um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Update: Das Gewinnspiel ist beendet. BNN