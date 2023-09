A5: Zwei Unfälle legen Verkehr rund um Karlsruher Dreieck lahm

Wie die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage mitteilt, ist es im morgendlichen Berufsverkehr zu zwei Unfällen auf der A5 gekommen.

Aktuell, so ein Sprecher, komme es auf der A5 auf Höhe der Abfahrt Karlsruhe Süd zu Verzögerungen. Der Grund ist ein Auffahrunfall, der sich gegen 8.43 Uhr ereignet hat.

Unfall auf A5 Höhe Karlsruhe Süd: Wegen gasbetriebenem Fahrzeug rückt Feuerwehr an

In den Unfall war ein gasbetriebenes Fahrzeug involviert, weshalb auch die Feuerwehr anrückte. Der Einsatz läuft noch, so der Sprecher. Der Verkehr werde aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Aufräumarbeiten werden noch etwa 45 Minuten andauern, so der Sprecher.

Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits gegen 7 Uhr auf Höhe Ettlingen-Bruchhausen, der ebenfalls einen Stau nach sich zog.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 10.40 Uhr)