Rossini, Breakdance und ein Zauberlehrling - in der Region gibt es am Wochenende viel zu sehen und zu erleben. Wir stellen ein paar der Möglichkeiten vor.

Auch wenn das eigentliche Großereignis noch eine Woche entfernt ist: Auch jetzt schon richten sich viele Augen auf die Karlsruher Günther-Klotz-Anlage, wo in dieser Woche „Das Fest am See“ – ehemals „Vor-Fest“ gestartet ist.

Doch auch der Rest der BNN-Region kann sich in Sachen Veranstaltungen mehr als sehen lassen.

Wir stellen ein paar Möglichkeiten der Abend- und Tagesunterhaltung vor.

Bad Wildbad lädt zum Belcanto Opera Festival

Mehrere Wochen lang weilte Gioachino Rossini 1856 im idyllischen Bad Wildbad und genoss die beruhigende Wirkung der Thermen. Heute ist dem berühmten Opernkomponisten in dem Kurort im Nordschwarzwald ein eigenes Opernfestival gewidmet. 1989 fand „Rossini in Wildbad“ zum ersten Mal statt. Seit einigen Jahren trägt es den internationalen Untertitel „Belcanto Opera Festival“.

Von Donnerstag, 13. Juli, an verwandelt sich der Ort und vor allem sein Kurpark zwei Wochen lang in eine Opern-Schaustätte.

Zu sehen ist beispielsweise an diesem Freitag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Juli, 17 Uhr, im Königlichen Kurtheater, Kernerstraße 44, „Der Herr Ruppig“.

Am Samstag, 15. Juli, wird ab 19 Uhr in der Trinkhalle, Kernerstraße 62, „Der Barbier von Sevilla“ gespielt. Tickets für alle Veranstaltungen unter www.reservix.de.

Das genaue Programm gibt es unter www.bad-wildbad.de.

Schlossfestspiele Rastatt locken mit Powerwolf und Zaz

Der Ehrenhof des Residenzschlosses Rastatt bildet von Donnerstag, 13., bis Samstag, 15. Juli, die malerische Kulisse für die Schlossfestspiele in Rastatt, die alljährlich Tausende Musikfans in die Stadt locken.

Zu sind ist in diesem Jahr am Donnerstag, 13. Juli, ab 20 Uhr Tom Odell. Am Freitag, 14. Juli, spielt die deutsche Metal-Band Powerwolf ab 19 Uhr, als Vorband gibt es Warkings zu hören. Den Abschluss der Schlossfestspiele macht am Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr die französische Sängerin ZAZ.

Tickets unter www.vaddi-concerts.de.

„Blues Brothers“ und Big Band in der Klosterruine Frauenalb

Und noch eine ehrwürdige Kulisse: In der überaus malerischen Ruine des Klosters Frauenalb, Klosterstraße 13, in Marxzell, kann am Wochenende „Kultur im Kloster“ erlebt werden. So zeigt das Kammertheater Karlsruhe am Freitag, 14. Juli, zwischen den alten Mauern ab 19.30 Uhr das Open-Air-Musical „Blues Brothers“. Karten dafür gibt es unter www.reservix.de.

Am Sonntag, 16. Juli, ist ab 19 Uhr die BigBand des Landratsamtes Karlsruhe im Kloster zu sehen. Tickets dazu gibt es vor Ort an der Abendkasse oder per E-Mail an die Adresse schulen.kultur@landratsamt-karlsruhe.de.

Die Aufführung der „Carmina Burana“ am Samstag ist ausverkauft.

„Krabat“ startet bei den Schlossfestspielen Ettlingen

Mit „Krabat“ hat der Autor Otfried Preußler eines der bekanntesten deutschen Bücher geschrieben. Nun kommt sein Werk auf der Bühne der Ettlinger Schlossfestspiele, im Innenhof des Ettlinger Schlosses, als diesjähriges Schauspiel der Veranstaltungsreihe ganz groß zur Geltung.

Die magische Geschichte um den Waisenjungen Krabat, der zum Lehrling eines schwarzen Magiers wird und sich dadurch immer mehr in Gefahr begibt, feiert am Donnerstag, 13. Juli, um 20.30 Uhr Premiere. Das Stück ist um dieselbe Uhrzeit auch am Freitag, 14., Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juli, zu sehen.

Tickets dafür gibt es online unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de.

Baden-Baden lädt zum Kampf der Tänzerinnen und Tänzer

Zu einem waschechten Breaking-Battle-Turnier lädt am Samstag, 15. Juli, ab 18 Uhr das Kurhaus in Baden-Baden. Junger Tanz, Sport, Musik, Hip-Hop-Kultur und Olympische Disziplin: All diese Aspekte vereint das heutige Breaking, welches sich als tänzerische Ausdrucksform seinen Weg von der Straße auf die Bühnen gebahnt hat.

Im Bénazet-Saal des Kurhaus treten bei „The Good-Good-Battle“ 16 nationale und internationale Teams vor den Augen einer internationalen Jury in einer eigens aufgebauten Kampfarena gegeneinander an. Die Gewinner werden im K.-o.-System ermittelt. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Karten unter www.badenbadenevents.de.

Achern feiert sein 16. Stadtfest

Ausnahmezustand in Achern: Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juli, feiert die Stadt nach Corona wieder erstmals ihre Tradition. Doch nicht nur das: So werden nach der Kommunalreform von 1973 auch 50 Jahre Gesamtstadt gefeiert – und der neue Rathaus- und Marktplatz eingeweiht.

Die Besucher erwartet eine Festmeile mit über 60 Ständen entlang der Hauptstraße sowie auf dem Rathaus- und dem Marktplatz. Im Bereich Rathaus/Marktplatz gibt es außerdem einen Rummelplatz.

Offizieller Startschuss ist am Samstag um 16 Uhr auf der Hauptbühne Rathaus Am Markt. Anschließend kann bis 1 Uhr gefeiert werden. Am Sontag geht das Fest von 11 bis um 22 Uhr.

Jess Gillam spielt im Festspielhaus Baden-Baden

Sie gehört zu den talentiertesten Saxophonistinnen und schoss mit ihrem Debüt-Album „Rise“ auf Platz eins der britischen Klassik-Charts. Am Sonntag, 16. Juli, ist Jess Gillam zur einer Matinee im Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2, zu Gast.

Zu hören gibt es Stücke von, unter vielen anderen, Francis Poulenc, Astor Piazzolla und Kurt Weill.

Tickets unter www.festspielhaus.de.