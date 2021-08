Leser an der Kamera

Baden macht Urlaub: Wir suchen die schönsten Leser-Fotos aus den Ferien

Urlaubszeit! Viele Menschen genießen die Tage unter der Sonne. Gerade in diesen Corona-Zeiten sind Erholung und Entspannung besonders wichtig. Wo haben Sie in diesem Jahr einen Ort gefunden, an dem Sie zur Ruhe kommen und den Stress des Alltags hinter sich lassen?